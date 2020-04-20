Вашингтон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Двухпартийная группа сенаторов со главе с конгрессменом Джерри Мораном призывает госсекретаря Майка Помпео и министра сельского хозяйства Сонни Пердью обеспечить, чтобы программы продовольственной помощи в рамках Агентства США по международному развитию (USAID ) и Министерства сельского хозяйства (USDA) могли продолжали действовать в условиях экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса, сообщает The Hill.

"Даже перед лицом перебоев в жизни государственных служащих в USDA и USAID по всему миру мы должны обеспечить, чтобы эти программы эффективно и действенно управлялись и чтобы программные фонды были своевременно обеспечены", - написали сенаторы.

"То, что мы узнали из глобального кризиса цен на продовольствие 2007/8 года, заключалось в том, что экспортные ограничения, рыночные спекуляции и панические покупки только способствовали тому, что продовольствие стало еще более недоступным для уязвимых групп населения. Сегодня мы не защищены от этих же настроений и должны стараться избегать их", - добавили они.

Законодатели добавили, что США должны не только предпринять шаги для укрепления внутренней цепочки поставок продовольствия, но и поддержать другие страны, в том числе страны с низким уровнем дохода.

Сенаторы предупредили в своем письме, что "если не обращаться должным образом", коронавирус может нарушить цепочку поставок продовольствия, и люди в развивающихся странах будут подвергаться более высокому риску.

"Мы можем помочь защитить от этого, в частности, предоставляя высококачественные товары, выращенные в США, такие как пшеница, сорго, соя, кукуруза или рис людям, страдающим от голода и живущим в местах, где рынки не функционируют должным образом или не в состоянии удовлетворить спрос", - отметили американские законодатели.

"Американская продовольственная и сельскохозяйственная торговая система должна оставаться открытой для бизнеса и хорошо функционировать в течение этого периода; так же должны действовать и наши программы продовольственной помощи", - добавили они.

Письмо также подписали сенаторы-демократы Боб Кейси и Тэмми Болдуин, а также республиканец Джон Бузман.

В прошлом месяце Управление по продовольствию и сельскому хозяйству ООН предупредило, что затянувшаяся пандемия коронавируса "быстро поставит под угрозу цепочки поставок продовольствия - сложную сеть взаимодействий, включающую фермеров, сельскохозяйственные ресурсы, перерабатывающие предприятия, судоходство, розничную торговлю и многое другое."

Кроме того, комитет ООН по Всемирной продовольственной безопасности (CFS)в своем докладе добавил, что нестабильность на мировом продовольственном рынке окажет самое большое воздействие на "беднейшие и наиболее уязвимые слои населения" и что перебои в производстве и распределении продовольствия в таких странах, как Соединенные Штаты, "могут иметь серьезные последствия для глобальной доступности продовольствия и цен на него".

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