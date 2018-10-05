Сенаторы проголосовали за завершение дебатов по кандидатуре Кавано на пост судьи Верховного суда США
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*** Финальное голосование по кандидатуре, как ожидается, пройдет в субботу
Вашингтон. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Члены сената США в ходе ключевого процедурного голосования решили прекратить дебаты относительно кандидатуры Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда, что открывает возможность для его скоро утверждения.
В ходе голосования 51 сенатор выступил за прекращение дебатов и переход к финальному этапу утверждения кандидатуры Б.Кавано. "Против" проголосовали 49 сенаторов.
Ожидается, что финальное голосование по Б.Кавано в сенате пройдет уже в субботу.
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Б.Кавано на должность судьи Верховного суда США10 июля 2018 года. Однако члены Демократической партии США выступили против его кандидатуры.
Затем в середине сентября газета "Вашингтон пост" опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Б.Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать. Она утверждала, что в момент инцидента Б.Кавано был пьян. Б.Кавано обвинения отвергает.
Несмотря на эти обвинения, Д.Трамп и его сторонники из Республиканской партии продолжили оказывать поддержку Б.Кавано.
ФБР провело расследование относительно этого дела и направило результаты в Сенат США и Белый дом. Д.Трамп заявил, что демократы никогда не будут довольны ситуацией вокруг его кандидата, сколько бы расследований не проводило ФБР.
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Интерфакс