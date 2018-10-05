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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 17:20 05.10.2018 - 17:20

*** Финальное голосование по кандидатуре, как ожидается, пройдет в субботу

*** Трамп приветствовал решение сенаторов

(расширенная версия, добавлен комментарий Д.Трампа)

Вашингтон. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Члены сената США в ходе ключевого процедурного голосования решили прекратить дебаты относительно кандидатуры Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда, что открывает возможность для его скоро утверждения.

В ходе голосования 51 сенатор выступил за прекращение дебатов и переход к финальному этапу утверждения кандидатуры Б.Кавано. "Против" проголосовали 49 сенаторов.

Ожидается, что финальное голосование по Б.Кавано в сенате пройдет уже в субботу.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что приветствует итоги голосования в сенате.

"Я очень горд сенатом США, так как он проголосовал за то, чтобы продолжить процедуру утверждения судьи Бретта Кавано", - написал он в Twitter.

Д.Трамп выдвинул кандидатуру Б.Кавано на должность судьи Верховного суда США10 июля 2018 года. Однако члены Демократической партии США выступили против его кандидатуры.

Затем в середине сентября газета "Вашингтон пост" опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Б.Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать. Она утверждала, что в момент инцидента Б.Кавано был пьян. Б.Кавано обвинения отвергает.

Несмотря на эти обвинения, Д.Трамп и его сторонники из Республиканской партии продолжили оказывать поддержку Б.Кавано.

ФБР провело расследование относительно этого дела и направило результаты в Сенат США и Белый дом. Д.Трамп заявил, что демократы никогда не будут довольны ситуацией вокруг его кандидата, сколько бы расследований ни проводило ФБР.

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