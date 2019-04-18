Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 18:24

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Два члена Сената США, республиканцы Линдси Грэм и Митч Макконнелл, поблагодарили генпрокурора страны Уильяма Барра за публикацию отредактированного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, передают в четверг американские СМИ.

"Я благодарен генпрокурору США за усердную работу ради публикации как можно большей части доклада спецпрокурора для Конгресса и американского народа", - отмечается в распространенном письменном заявлении М.Макконнелла.

"Американскому народу повезло иметь такого опытного (генпрокурора - ИФ) как У.Барр", - подчеркнул сенатор.

По словам М.Макконнелла, У.Барр смог обеспечить максимальную прозрачность доклада Мюллера и одновременно защитить информацию, не подлежащую публикации.

В свою очередь, республиканец и глава сенатского комитета по юридическим делам Л.Грэм заявил, что члены комитета приступили к тщательному изучению доклада.

По словам Л.Грэма, в его комитете с нетерпением ждут показаний У.Барра 1 мая.

В Минюсте США в четверг опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера длилось около двух лет. Он пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

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