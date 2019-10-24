Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 0:42

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Группа республиканцев Сената США вносит на рассмотрение в четверг резолюцию, осуждающую расследование в рамках процедуры импичмента против президента Дональда Трампа и призывающую Палату представителей провести официальное голосование по этому вопросу.

"Процесс в Палате представителей сегодня, я думаю, представляет опасность для будущего президентства", - заявил журналистам автор резолюции сенатор Линдси Грэм.

Грэм назвал расследование, которое проводит Палата представителей "секретным разбирательством" и "мошенническим действием", которое "отрицает надлежащую процедуру".

Резолюция, если она будет принята, просит Палату представителей "проголосовать за открытие официального расследования в рамках процедуры импичмента и предоставить президенту Трампу основные конституционные гарантии".

Согласно документу, законодатели должны провести официальное голосование для начала расследования в рамках процедуры импичмента и предоставить Трампу "надлежащую процедуру", в том числе "возможность противостоять своим обвинителям", а республиканцам - возможность выдавать свои собственные повестки.

Резолюцию поддерживают 44 сенатора Республиканской партии, в том числе лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Как сообщалось, осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

Демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

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