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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 18:55 08.06.2018 - 18:55

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Американские сенаторы-республиканцы Джефф Флейк (от штата Аризона) и Бен Сасс (от штата Небраска) в пятницу раскритиковали президента США Дональда Трампа за то, что он предложил вернуть Россию в состав "Группы семи".

"Нет, Россия нельзя добавить (в состав - ИФ) G7", - написал Дж.Флейк в своем "Твиттере", комментируя заявление президента.

В свою очередь Б.Сасс заявил, что Москва "ведет теневую войну против Америки, и (американское - ИФ) руководство должно действовать соответствующе".

Американская газета в свою очередь "Хилл" отметила, что Дж.Флейк и Б.Сасс являются самыми непримиримыми критиками Д.Трампа в Республиканской партии США.

По информации издания, члены Демократической партии также высказались против предложения президента.

Так, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что "президент Трамп превращает внешнюю политику США в международную шутку и беспричинно наносит стране долговременный урон".

Ранее в пятницу Д.Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G7.

"Возможно, я буду неполиткорректным, но нравится вам это или нет, нам нужно решать мировые проблемы. А в G7, которая раньше была G8, решили прогнать Россию. Теперь следовало бы пустить ее обратно, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров", - сказал президент США.

Он пояснил, что "будет рекомендовать" именно такой вариант, однако в итоге решение этого вопроса будет за остальными участниками G7.

1ла аю де

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