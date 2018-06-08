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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 21:25 08.06.2018 - 21:25

***Демократы также высказались против заявления президента

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Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Американские сенаторы-республиканцы Джефф Флейк, Бен Сасс и Джон Маккейн в пятницу раскритиковали президента США Дональда Трампа за то, что он предложил вернуть Россию в состав "Группы семи".

"Нет, Россию нельзя добавить (в состав - ИФ) G7", - написал Дж.Флейк в своем "Твиттере", комментируя заявление президента.

В свою очередь Б.Сасс заявил, что Москва "ведет теневую войну против Америки, и (американское - ИФ) руководство должно действовать соответствующе".

При этом сенатор Дж.Маккейн заявил, что "Россия не достойна быть членом G-8 из-за вмешательства на Украине и присоединения Крыма".

"Необъяснимо, почему президент (Д.Трамп - ИФ) продемонстрировал нашим противникам уважение и доверие, которые должны проявляться только в отношении наших ближайших союзников", - добавил он.

В свою очередь американская газета "Хилл" отметила, что Дж.Флейк и Б.Сасс являются самыми непримиримыми критиками Д.Трампа в Республиканской партии США.

Члены Демократической партии также высказались против предложения президента.

Так, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что "президент Трамп превращает внешнюю политику США в международную шутку и беспричинно наносит стране долговременный урон".

"Поддержка идеи возвращения России в состав G7 со стороны президента (Трампа - ИФ), сразу после того, как они (российская сторона - ИФ) вмешались в наши выборы с целью поддержки его кампании, вызовет у миллионов американцев серьезные вопросы и сомнения", - написал Ч.Шумер в своем "Твиттере".

Ранее в пятницу Д.Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G7.

"Возможно, я буду неполиткорректным, но нравится вам это или нет, нам нужно решать мировые проблемы. А из G7, которая раньше была G8, решили прогнать Россию. Теперь следовало бы пустить ее обратно, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров", - сказал президент США.

Он пояснил, что "будет рекомендовать" именно такой вариант, однако в итоге решение этого вопроса будет за остальными участниками G7.

1ла ар де гс

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