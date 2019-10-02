Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 4:48

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Двухпартийная группа сенаторов США во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по мнению сенаторов, "за нарушения прав человека".

"Мы обращаемся к вам с просьбой принять меры в ответ на продолжающиеся действия российского правительства в отношении диссидентов и лидеров оппозиции, включая политически мотивированное лишение свободы многих российских граждан. Мы настоятельно призываем вас использовать существующие полномочия в соответствии с законодательством США, включая закон "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" и "Глобальный акт Магнитского" для введения адресных санкций в отношении российских государственных должностных лиц, ответственных за эти нарушения прав человека", - говорится в письме сенаторов, опубликованном на сайте Рубио.

В послании говорится, что в то время как некоторые чиновники российского правительства, "несущие ответственность за произвольное лишение свободы", уже попали под санкции, многие другие, в том числе "генеральный прокурор Юрий Чайка, министр юстиции Александр Коновалов (...) - нет".

Вместе с Рубио и Кардиным письмо подписали еще девять сенаторов из двух партий.

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