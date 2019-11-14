Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 17:49

Вашингтон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Влиятельные американские сенаторы высказались в четверг в поддержку назначения Дэна Бруйетта на пост министра энергетики США.

"Президент сделал мудрый выбор, и я поддерживаю вашу кандидатуру", - заявил заместитель главы комитета по энергетике сената США, демократ Джо Манчин.

Аналогичную позицию заняла и глава комитета - республиканка Лиза Мерковски.

В четверг в комитете проходят слушания по вопросу об утверждении Бруйетта на пост министра энергетики. В настоящее время он занимает должность заместителя министра энергетики. Нынешний глава министерства Рик Перри ранее объявил, что покинет свой пост в декабре 2019 года.

На слушаниях ряд сенаторов не скрывает готовности проголосовать за кандидатуру Бруйетта. В частности, его пришел поддержать известный сенатор-республиканец Тед Круз.

Сначала по этой кандидатуре проголосуют в комитете по энергетике, а затем - уже сенат в полном составе.

1во ав

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