Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 21:28

Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил о намерении в июне опубликовать отчет о расследовании в отношении деятельности украинской газодобывающей компании Burisma и Хантера Байдена, сообщает в среду издание The Hill.

"Как только мы поймем, что у нас достаточно информации для того, чтобы изложить основную историю, мы соберем все эти записи и выпустим наш отчет", - сказал Джонсон журналистам.

По его словам, это произойдет в течение июня.

Сенатор также отметил, что его команда готовит отчет по мере получения информации от сотрудников администрации экс-президента США Барака Обамы.

Сенатры Рон Джонсон и Чак Грэссли на протяжении нескольких месяцев ведут широкомасштабное расследование, связанное с администрацией Обамы, часть которого касается сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена и его сына. Расследование должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность Burisma, когда там работал Хантер Байден.

Расследование в отношении Burisma касается периода между 2010 и 2012 годом, а Хантер Байден начал работать в компании в 2014 году, однако ряд СМИ утверждает, что Шокин готовился задать вопросы о деятельности компании и Хантеру Байдену.

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