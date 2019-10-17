Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 23:26

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Два высокопоставленных сенатора комитета по международным отношениям Джим Риш и Роберт Менендес представили в четверг законопроект, который наложит санкции на Турцию после ее военного вторжения на север Сирии, сообщает The Hill.

Законопроект сенаторов Риша и Менендеса ограничит продажу оружия Турции и введет санкции в отношении турецких чиновников и тех, кто участвует в предоставлении оружия турецким военным в Сирии.

Он также поднимет вопрос об участии Турции в НАТО.

"Это двухпартийное законодательство призвано противостоять нестабильности, сеемой на Ближнем Востоке", - сказал Риш в своем заявлении.

Менендес добавил, что законодательство "будет касаться жестокого вторжения Турции на северо-восток Сирии, но также потребует от администрации Трампа наметить путь вперед для усилий нашей страны по противодействию ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) и решению наших самых насущных потребностей в области национальной безопасности на Ближнем Востоке".

Законопроект также разрешает оказание гуманитарной помощи сирийским гражданским лицам и вводит санкции в отношении российской поддержки президента Сирии Башара Асада.

1вз ад

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