Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 4:05

Вашингтон. 29 января. ИНТЕРФАКС - 12 сенаторов США выразили свою обеспокоенность предложенным США планом по урегулированию палестино-израильского конфликта и призвали администрацию президента США Дональда Трампа пересмотреть его.

"Мы пишем вам, чтобы выразить наше глубокое беспокойство вашим решением выпустить односторонний израильско-палестинский план, не предусматривающий никакого участия и поддержки Палестины", - говорится в письме сенаторов президенту США, опубликованном в твиттере сенатора Криса Ван Холлена.

Отмечается, что "одностороннее одобрение США суверенитета Израиля на всей территории Иерусалима, над всеми израильскими поселениями на Западном берегу и в долине реки Иордан гарантирует палестинское неприятие и прокладывает путь для полной или частичной аннексии Израилем Западного берега".

"Такое развитие событий привело бы к игнорированию международного права, вызвало бы жесткую оппозицию со стороны наших союзников и подорвало бы существующую политику США в отношении односторонней аннексии Крыма (...) Это также поставит союзников, таких как Иордания, в невыгодное положение", - подчеркивают сенаторы.

По мнению подписавших письмо сенаторов, администрация Трампа "обратила вспять десятилетия двухпартийной политики США в отношении израильско-палестинского конфликта".

"Ясно, что эти последние усилия Белого дома не являются законной попыткой продвижения мира. (...) Мы настоятельно призываем вашу администрацию продемонстрировать реальную приверженность жизнеспособному решению на основе сосуществования двух государств и заложить основу для будущего, которое позволит израильтянам и палестинцам жить вместе в условиях мира, свободы, безопасности и процветания", - написали законодатели.

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