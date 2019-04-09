*** Они грозят Турции санкциями в случае покупки С-400

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану вскоре придется окончательно выбрать, приобретать ли российские зенитные ракетные комплексы С-400 или американские истребители-бомбардировщики F-35, говорится в статье группы сенаторов США в газете "Нью-Йорк таймс".

Статья вышла под авторством председателя комитета по вооруженным силам Сената Конгресса США республиканца Джеймса Инхофа и члена комитета демократа Джека Рида, а также главы комитета по иностранным делам Сената - демократа Боба Менендеса.

"С учетом того, что поставки С-400 в Турцию запланированы на июль, а F-35 - на ноябрь (2019 года - ИФ), для президента Эрдогана наступает время решать", - говорится в статье.

"К концу года у Турции будет либо передовой истребитель F-35, либо российские зенитные ракетные комплексы С-400. Но не одновременно и то и другое", - утверждают сенаторы.

При этом авторы статьи пригрозили, что если Р.Т.Эрдоган выберет С-400, то против Турции будут введены санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), которые нанесут значительный ущерб турецкой экономике. Сенаторы отмечают, что Турция в случае закупки С-400 не получит более 100 запланированных к приобретению F-35 и не сможет в течение долгих лет найти им равноценную замену; одновременно с этим участие Турции в программе по производству F-35 будет прекращено, что приведет к потере уже вложенных Анкарой в программу $1,25 млрд и к ущербу для компаний оборонного сектора Турции.

"Мы не стараемся причинить вред нашим турецким друзьям. Напротив, мы надеемся на возможность увеличить сотрудничество США и Турции по Сирии, по Черному морю, по антитеррору и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Мы лишь добиваемся защиты программы F-35 и потенциала НАТО, включая таких союзников по альянсу как Турция", - говорится в статье.

Сенаторы отмечают, что США и союзники с целью сохранить преимущество в воздушных вооружениях во многом полагаются на программу F-35, а Россия в свою очередь разработала С-400 для борьбы с F-35.

Однако получение Турцией и С-400, и F-35 позволило бы российским военным рассекретить системы F-35, указывают сенаторы.

В то же время Дж.Инхоф, Дж.Рид и Б.Менендес признают, что Турция нуждается в России в связи с Сирией, энергетикой, сельским хозяйством, туризмом. Сенаторы считают, что если Турция откажется от сделки по С-400, то Россия может принять контрмеры в какой-либо из этих областей, однако США, по утверждениям этих конгрессменов, готовы в этом случае оказать помощь Турции.

Сенаторы подчеркнули, что РФ не союзник Турции, действия Москвы в Грузии, Сирии и на Украине лишь ухудшили безопасность Турции, а сделка по С-400 - попытка Москвы оторвать Турцию от Запада, сделать ее более зависимой от России.

Вместо С-400 Р.Т.Эрдогану для укрепления противовоздушной обороны Турции следует приобрести американские комплексы Patriot, добавляют сенаторы.

На прошлой неделе стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

Однако позднее Р.Т.Эрдоган подтвердил, что Анкара ожидает поставок С-400 в июле 2019 года.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что сделка Анкары с Москвой по поставкам С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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