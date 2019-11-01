Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 11:43

Вашингтон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские сенаторы предлагают законопроект, который потребует от поисковых систем раскрывать алгоритмы, используемые ими для ранжирования результатов поисковых запросов, пишет газета The Wall Street Journal.

Поисковые системы, такие как, например, Google, используют различные критерии для сортировки результатов выдачи, в том числе историю поисковых запросов, историю просмотра страниц, а также географическое местоположение пользователя.

Однако появляется все больше жалоб, что поисковые сервисы и социальные сети принимают решение о том, какой контент видят пользователи, и даже могут исключать некоторые ссылки из результатов выдачи, что является некой формой цензуры.

Крупные интернет-компании обычно отвергают подобные обвинения, утверждая, то использование данных о пользователе позволяет предложить ему более релевантные запросу результаты.

Предложенный сенаторами законопроект предполагает также, что поисковый сервис должен предоставить пользователю возможность получать несортированные результаты поиска по его запросу.

Законопроект был предложен сенатором-республиканцем от Южной Дакоты Джоном Тьюном и поддержан группой сенаторов от обеих партий. Он, вероятно, станет частью более широкого законопроекта о конфиденциальности частных данных.

Предполагается, что предложенный законопроект не коснется компаний с менее 500 сотрудников и выручкой менее $50 млн, а также компаний, имеющих доступ к данным менее 1 млн пользователей.

Служба финансово-экономической информации

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