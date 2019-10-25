Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 9:44

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Сенаторы США Чак Шумер и Том Коттон призвали американскую администрацию проверить китайское приложение TikTok на наличие угрозы национальной безопасности, отметив, что пользователи приложения могут быть подвержены шпионажу со стороны Пекина, сообщили западные СМИ.

"Имея только в США около 110 млн скачиваний, TikTok представляет потенциальную угрозу с точки зрения разведки, которую мы не можем игнорировать", - говорится в сообщении сенаторов разведывательному сообществу с просьбой оценить риск национальной безопасности со стороны приложения.

Отметив, что TikTok собирает персональные данные, сенаторы предположили, что владелец приложения компания ByteDance может делиться пользовательской информацией с китайской разведкой, а также предоставлять ей доступ к смартфонам и компьютерам пользователей в обход систем защиты.

Сенаторы также предупредили, что приложение может быть использовано с целью вмешательства в выборы в следующем году.

Между тем в заявлении на сайте TikTok говорится, что приложение "не находится под влиянием каких-либо иностранных государств и правительства Китая", информационные центры компании находятся за пределами КНР, и "никакая информация не зависит от законодательства Китая".

TikTok отказался удалять контент приложения, мотивируя это тем, что правительство Китая не просило компанию этого делать.

TikTok - социальная сеть, позволяющая пользователям создавать и делиться 60-секундными музыкальными видео, а также обмениваться сообщениями. В настоящее время насчитывается около 500 млн пользователей этой социальной сети.

1ви ар*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!