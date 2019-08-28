Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 0:37

Вашингтон. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Сенатор-демократ Кирстен Гиллибранд объявила в среду, что она выбывает из президентской гонки.

"Я знаю, что это не тот результат, которого мы хотели. Мы хотели выиграть эту гонку", - сказала Гиллибранд в видео, опубликованном в ее твиттере.

"Но важно знать, когда это не ваше время, и знать, как вы можете лучше всего служить своей общине и стране. Я считаю, что я могу лучше всего служить, помогая объединить нас, чтобы победить Дональда Трампа в 2020 году", - заявила она.

Гиллибранд поблагодарила своих сторонников за поддержку.

"Теперь давайте победим Дональда Трампа и отвоюем Сенат", - добавила она.

1вз тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!