Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 3:10

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Сенатор-республиканец Линдси Грэм заблокировал резолюцию, призывающую Минюст США обнародовать доклад Мюллера, после того как она была единогласно принята в Палате представителей США.

Глава Судебного комитета Сената Линдси Грэм заблокировал резолюцию после того, как лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер отказался внести изменения в документ.

В частности, демократ не стал включать положение, призывающее Минюст США назначить спецпрокурора для выявления нарушений ведомства во время расследования в отношении кандидата в президенты Хилари Клинтон в 2016 году, а также при применении закона о надзоре за иностранными разведками в отношении бывшего советника Дональда Трампа Картера Пейджа.

По словам Л.Грэм, он поддерживает расследование Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Однако хочет соблюсти баланс и также выступает за расследование скандалов, связанных с Х.Клинтон.

В свою очередь, Ч.Шумер пообещал, что демократы снова попытаются принять резолюцию, призывающую к обнародованию доклада спецпрокурора Р.Мюллера.

"Мы вернемся сюда, чтобы снова просить согласия, когда Сенат соберется на сессию, и моим коллегам-республиканцам следует долго и упорно подумать, прежде чем они снова заблокируют эту резолюцию", - сказал он.

Согласно резолюции, одобренной единогласно членами Палата представителей США, к расследованию Мюллера общественность проявляет огромный интерес. Резолюция призывает министерство юстиции полностью обнародовать доклад для Конгресса США.

Согласно закону, Р.Мюллер должен передать свой доклад Минюсту США, и генпрокурор самостоятельно решит, следует ли публиковать полную или сокращенную версию документа.

Х.Клинтон, будучи госсекретарем США в 2009-2013 годах, вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Х.Клинтон состава преступления. Однако новости о расследовании оказали большое влияние на популярность экс-госсекретаря в преддверии президентских выборов-2016, которыеХ.Клинтон проиграла Д.Трампу.

Член предвыборного штаба Д.Трампа Картер Пейдж стал объектом слежки. Предполагается, что ордер ФБР был выписан с нарушениями и, инициируя расследование, бюро полагалось на досье, оплаченное Демпартией и кампанией Х.Клинтон.

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