Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 0:30

Вашингтон. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Председатель комитета Сената США по судебной системе Линдси Грэм заявил в воскресенье, что процедура импичмента Дональда Трампа будет "недействительна", если не будет раскрыта личность осведомителя, сообщившего о телефонном разговоре президента США с главой Украины Владимиром Зеленским.

"Я считаю, что любой импичмент в Палате представителей, который не позволяет нам узнать, кто информатор, будет недействительным, потому что без жалобы информатора мы будем говорить ни о чем", - заявил он в интервью Fox News.

По его мнению, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантер также должен дать показания в Конгрессе.

Он добавил, что если личность осведомителя не будет раскрыта, и он не даст показания в Палате представителей, то импичмент "умрет по прибытии в Сенат", где большинство занимают республиканцы.

Ранее республиканцы Палаты представителей предоставили демократам список свидетелей, которых они хотели бы допросить в рамках процедуры импичмента. Среди них анонимный осведомитель, Хантер Байден и бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Между тем, глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф заявил, что показания осведомителя являются "избыточными и ненужными".

Шифф также утверждал, что "в свете угроз президента появление этого человека перед нами только поставит его личную безопасность под серьезную угрозу".

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

В рамках расследования, связанного с импичментом, демократы из палаты представителей вызвали для дачи показаний многих американских дипломатов и чиновников. Они выступали за закрытыми дверями, на этой неделе комитеты, участвующие в процедуре импичмента, начали публиковать их показания. В настоящее время опубликованы показания восьми человек.

1вз тг

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