Этот контент был опубликован 1 мая 2019 г. 22:55

Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Глава комитета по юридическим делам Сената США Линдси Грэм, который в ходе слушаний заявил, что планирует пригласить спецпрокурора Роберта Мюллера выступить перед его комитетом, позднее отказался от своих слов, пишет газета The Hill.

"Я ничего не собираюсь больше делать. Хватит уже. Все закончено", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, почему он не позвал Р.Мюллера выступить перед комитетом.

В то же время, Л.Грэм, завершая заседание комитета с участием генпрокурора Уильяма Барра, заявил, что направит письмо Р.Мюллеру, в котором позовет его выступить перед комитетом, если тот не согласен со словами У.Барра.

"Я собираюсь дать ему шанс поправить ваши слова, которые он может считать неточными или вводящими в заблуждение", - добавил он.

Р.Мюллер пришел к выводу, что перед выборами 2016 года не было сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ. Кроме того, спецпрокурор не стал выдвигать обвинений в препятствовании правосудию против Д.Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. У.Барр пришел к выводу, что достаточных оснований для предъявления президенту обвинений нет.

1эф бм

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