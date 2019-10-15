Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 2:45

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Сенатор Линдси Грэм заявил, что он поддерживает решение президента США Дональда Трампа наложить новые санкции на Турцию.

"Я решительно поддерживаю решение президента Трампа инициировать санкции против турецких чиновников и экономики за вторжение Турции в северо-восточную Сирию. Турция атакует курдские силы, которые больше всего поддерживали нас в уничтожении халифата ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ)", - заявил Грэм.

Грэм добавил, что его коллеги должны публично отказаться от вторжения Турции в северную Сирию и поддержать план санкций Трампа, который президент объявил ранее в понедельник.

"У команды президента есть план, и я намерен поддержать их как можно сильнее, и дать им разумное время и пространство для достижения наших общих целей", - продолжил он.

"В то же время, я думаю, было бы разумно предоставить администрации возможность встретиться с Турцией и другими заинтересованными сторонами, чтобы увидеть, сможем ли мы найти конец кровопролитию с устойчивым решением в отношении ИГИЛ и других проблем национальной безопасности США", - сказал сенатор.

Грэм является близким союзником Трампа на Капитолийском холме, но они публично расходятся во мнениях по поводу решения президента о выводе американских войск из северной Сирии перед запланированной турецкой военной операцией.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

1вз тг

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