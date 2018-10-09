Сенатор-демократ Менендес опасается, что отставка Хейли создаст "вакуум" в руководстве внешней политикой США
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Боб Менендес - главный сенатор-демократ в сенатском комитете по международным отношениям - выразил опасения по поводу ухода Никки Хэйли с поста постпреда США при ООН.
"Я глубоко обеспокоен вакуумом в руководстве, который она оставляет за собой, а также влиянием ее ухода на национальную безопасность, в то время как в этой администрации (США - ИФ) продолжается разброд", - цитирует слова сенатора издание "Хилл".
По словам Б.Менендеса, "сегодняшнее сообщение, что постоянный представитель Хэйли покидает свой пост, в очередной раз демонстрирует хаотичный внешнеполитический курс администрации Трампа".
Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что уходящая в отставку Н.Хэйли официально покинет свой пост в конце этого года.
1кю аю де
Интерфакс