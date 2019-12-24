Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 1:51

Вашингтон. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидер демократического меньшинства в Сенате американского Конгресса Чак Шумер завил, что в ходе рассмотрения в дела об импичменте Дональду Трампу в качестве доказательств вины президента США должны быть представлены новые документы, включая электронные письма и другие сообщения, хранящиеся в Белом доме и Госдепартаменте.

В письме своим 99 коллегам-сенаторам Шумер написал, что отказ в предоставлении этих документов "означал бы стремление намеренно закрыть глаза на факты" злоупотребления властью и препятствования расследованию в Конгрессе, которые стали статьями обвинения и были одобрены Палатой представителей на прошлой неделе.

В частности, потенциально важными документами, перечисленными Шумером, являются записки, связанные с планированием и подготовкой телефонных бесед Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 21 апреля и 25 июля и последующими событиями.

Шумер также перечислил сообщения из переписки по электронной почте, в которых должностные лица Совета национальной безопасности сообщали юридическому консультанту Совета о своей обеспокоенности по поводу решения отсрочить передачу Украине финансовой помощи на нужды обеспечения её безопасости.

Как сообщило издание The Hill, юридический комитет Палаты представителей Конгресса также все еще добивается показаний от бывшего юрисконсульта Белого дома Дона Макгана, которые могут дать основания для выдвижения дополнительных статей по импичменту Трампа.

Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявили, что пока не представляют себе деталей процесса, касающегося импичмента Трампа в Сенате.

"Палата представителей не может выбрать лиц, ответственных за импичмент, пока не узнает, какого рода судебное разбирательство будет вести Сенат", - написала Пелоси в своём Твиттере.

В свою очередь Макконнелл заявил на телеканале Fox News, что Пелоси "очевидно, верит, будто она может указывать, как вести процесс (импичмента - ИФ)".

В то же время он подчеркнул, что Палата представителей, проголосовавшая за импичмент, еще не передала необходимые бумаги в Сенат.

"Документы физически необходимо доставить в Сенат, и мы не можем продолжать процесс, пока спикер не сделает этого", - отметил Макконнел.

1гк см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!