Этот контент был опубликован 12 мая 2019 г. 16:25

Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер в воскресенье направил госсекретарю Майклу Помпео послание, в котором призвал его донести до российского руководства мнение о предполагаемом вмешательстве Москвы в американский выборный процесс.

"Критично, чтобы во время Вашей встречи с Владимиром Путиным вы предупредили, что каждое действие по вмешательству в наши выборы будет встречено незамедлительным и жестким ответом. Я призываю вас четко донести до президента Путина, что со вмешательством в выборы в США никаких попустительств не будет", - написал Ч.Шумер.

Ранее госдепартамент США распространил сообщение, в котором проинформировал о намерении госсекретаря США М.Помпео посетить Москву и Сочи на будущей неделе.

В сообщении отмечается, что М.Помпео 13 мая прибудет в Россию и проведет встречу с сотрудниками американского посольства, представителями деловых кругов США и американскими студентами.

"Госсекретарь Помпео отправится в Сочи 14 мая на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить полный спектр двусторонних и многосторонних проблем", - говорится также в сообщении Госдепа.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил встречи В.Путина с М.Помпео в ходе визита американского дипломата в РФ. "Мы не исключаем. Будут переговоры Помпео с Лавровым", - сказал Д.Песков журналистам в минувший четверг.

1ар аг

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