Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 2:04

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Сенатор Дайэнн Файнстайн просит генпрокурора США Уильяма Бара предоставить полный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году к 1 апреля, сообщает The Hill.

"Четырехстраничного резюме обширного расследования и доклада специального прокурора Мюллера без каких-либо основополагающих доказательств или выводов недостаточно для выполнения наших конституционных, законодательных и надзорных обязанностей", - отмечает демократ из юридического комитета Сената Д.Файнстайн в письме, отправленном У.Барру в понедельник.

Она добавила, что у нее есть "несколько вопросов и просьба представить полную копию доклада и основные доказательства для юристов-демократов".

Издание подчеркивает, что Д. Файнстайн одна из четырех законодателей, которым У.Барр отправил четырехстраничное письмо с основными выводами по расследованию Р.Мюллера.

В свою очередь, высокопоставленные демократы Палаты представителей потребовали от У.Барра предоставить Конгрессу доклад Р.Мюллера ко 2 апреля.

Шесть председателей комитетов Палаты представителей в отдельном письме сообщили, что резюме генпрокурора США "оставляет без ответа много вопросов".

Ранее лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл заблокировал резолюцию, предложенную демократами, призывающую Минюст США опубликовать доклад Р.Мюллера.

Он отметил, что в данный момент генеральный прокурор США У.Барр работает со спецпрокурором Р.Мюллером, чтобы определить, что в его докладе может быть обнародовано, а что нет.

23 марта стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору У.Барру.

В свою очередь У.Барр 24 марта передал на рассмотрение Конгресса письмо по поводу расследования, но в нем говорится лишь об основных выводах Р.Мюллера. Теперь генпрокурору предстоит решить, как быть с самим докладом Р.Мюллера: можно опубликовать либо полную, либо отредактированную версию. Кроме того, У.Барр должен определить, выкладывать ли доклад в открытый доступ или же передать его только в Конгресс.

Согласно документу, спецпрокурор не нашел убедительных доказательств того, что Дональд Трамп или его команда сговорились с российским правительством, чтобы повлиять на выборы 2016 года. В письме также говорится, что Р.Мюллер не смог сделать вывод о том, препятствовал ли Д.Трамп правосудию.

Сам президент США в воскресенье по итогам публикации послания генпрокурора У.Барра вновь заявил об отсутствии какой-либо связи его предвыборной кампании с Россией.

"Нет вмешательства, нет препятствий, полнейшее оправдание", - написал он в Twitter, сопроводив сообщение лозунгом "Сохраним Америку великой".

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