Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 19:39

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Сенатор-республиканец Тед Круз объявил, что передал на рассмотрение сената США законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против проекта газопровода "Северный поток 2".

"Сенаторы Тед Круз и Джин Шахин, входящие в комитет по международным делам сената, совместно с сенаторами Джономи Барассо, Томом Коттоном и Роном Джоносоном сегодня внесли на рассмотрение сената законопроект. В нем уточняются и расширяются введенные раннее санкции,... нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока 2", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Круза.

"Обе партии и обе палаты конгресса согласны с тем, что проект России "Северный поток 2" представляет серьезную угрозу американской национальной безопасности, и потому нужно воспрепятствовать его реализации", - отметил Круз.

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