Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 19:49

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Сенатор-республиканец Тед Круз объявил, что передал на рассмотрение сената США законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против проекта газопровода "Северный поток 2".

"Сенаторы Тед Круз и Джин Шахин, входящие в комитет по международным делам сената, совместно с сенаторами Джономи Барассо, Томом Коттоном и Роном Джоносоном сегодня внесли на рассмотрение сената законопроект. В нем уточняются и расширяются введенные раннее санкции,... нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока 2", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Круза.

"Обе партии и обе палаты конгресса согласны с тем, что проект России "Северный поток 2" представляет серьезную угрозу американской национальной безопасности, и потому нужно воспрепятствовать его реализации", - отметил Круз.

Проект предполагает, как сообщалось ранее, что все введенные ранее США санкции, касающиеся "Северного потока 2", будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие суда-трубоукладчики. Также Круз предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.

Круз ранее на этой неделе пояснил, что цель его законопроекта, - вводить "сокрушительные и немедленные американские санкции" против любого, кто каким-то образом задействован в реализации проекта газопровода.

Строительство газопровода "Северный поток 2" силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США. Как заявили ранее в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

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