Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 18:43

Вашингтон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - В посольстве РФ в Вашингтоне ожидают от американского сенатора-республиканца Майка Ли, подавшего запрос на въездную визу в РФ, все необходимые документы, сообщили "Интерфаксу" в дипмиссии.

"Мы обычно не комментируем процесс выдачи виз. Но поскольку сенатор Ли затронул этот вопрос, мы хотели бы отметить, что недостаточно только заполнить анкету на получение визы, как это сделал господин Ли. Он должен предоставить все необходимые документы в консульский отдел посольства", - отметили в посольстве.

Ранее Politico сообщило, что сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли подал документы на получение визы для въезда в Россию, но визу пока не получил.

Как заявил представитель сенатора, председатель объединенного экономического комитета Конгресса США планирует отправиться в Россию на следующей неделе. Пока он не получил свою визу и ждет одобрения от российских властей.

В Москве Ли должен встретиться с покидающим пост посла США в России Джоном Хантсманом, сообщил его пресс-секретарь.

Ранее сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что получили отказ в визе на въезд в Россию. Оба сенатора являются членами комитета Сената США по иностранным делам.

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