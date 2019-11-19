Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 2:18

Вашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл призвал президента США Дональда Трампа выразить публичную поддержку протестующим в Гонконге.

"Я хотел бы призвать этого президента, который видит китайское поведение таким, какое оно есть, с ясностью, которой не хватало другим, не уклоняться от высказываний о Гонконге. Мир должен услышать от него напрямую, что США поддерживают этих храбрых мужчин и женщин", - заявил Макконнелл с трибуны Сената в понедельник.

По его мнению, администрация США также должна "сделать автономию Гонконга ключевой темой в рамках нашей двусторонней дипломатии" с Пекином и использовать закон о санкциях, чтобы наложить финансовые санкции на "лиц, ответственных за вопиющие нарушения прав человека".

Макконнелл добавил, что, хотя он поддерживает "дополнительное законодательство", предусматривающее санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека в Гонконге, администрации Трампа "не нужно ждать новых законов, чтобы действовать".

"В распоряжении администрации уже имеются значительные инструменты, и я настоятельно призываю их использовать", - отметил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон серьезно обеспокоен усилением политических беспорядков и насилия в Гонконге.

Он призвал все стороны конфликта к сдержанности.

"Правительство Гонконга несет главную ответственность за обеспечение спокойствия в Гонконге. Беспорядки и насилие не могут быть урегулированы только усилиями правоохранительных органов", - отметил глава госдепа.

Он добавил, что руководство автономии должно провести независимое расследование инцидентов, связанных с протестами.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

Антиправительственные акции усилились в начале ноября, когда во время одной из акций погиб 22-летний студент.

1вз гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!