Вашингтон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Сенатор-демократ Роберт Менендес в пятницу направил госсекретарю США Майку Помпео письмо с перечнем вопросов, касающихся отзыва из Киева экс-посла США на Украине Мери Йованович, сообщает агентство Associated Press.

"Почему посол США на Украине был отозван в мае 2019 года? Вы одобрили это решение?" - приводит агентство некоторые вопросы Менендеса к Помпео.

Агентство указывает, что изначально завершение дипломатической каденции Йованович привлек очень немного внимания, поскольку Вашингтон более занимала ситуация с эскалацией напряженности в Иране. По словам представителей Госдепартамента США, она должна была оставаться на посту немногим дольше - до июля. Она не делала заявлений по этому поводу и вернулась в Вашингтон.

Однако в частных беседах среди дипломатов США и других стран звучало мнение, что ее необоснованно отстранили от стратегически важной должности в ответственный момент, когда в должность президента Украины вступал кандидат без политического опыта, в стране, которая нуждается в экономической и военной помощи США, подчеркивает агентство.

Из стенограммы разговора президента США Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским стало известно, что Трамп называл Йованович "источником неприятностей", а также, что она "собирается разобраться с некоторыми делами". Однако источники агентства ее называют "уважаемым и высокопрофессиональным дипломатом", который выполнял две основные задачи от имени администрации. Первая из них заключалась в оказании давления на правительство Украины в вопросе коррупции, а вторая - в выстраивании поддержки усилиям Украины в борьбе с сепаратистами.

Один из источников Associated Press в администрации США, заявил, что некоторые представители правительства Украины в свое время хотели, чтобы она ослабила на них давление в делах, связанных с расследованиями случаев коррупции.

По данным источников, сначала госсекретарь Помпео был против того, чтобы Йованович досрочно покидала Киев. "Однако, когда стало понятно, что оппозиция против нее не слабела, Помпео организовал ей "мягкую посадку" в Вашингтоне", - сообщает агентство со ссылкой на одного из своих собеседников.

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