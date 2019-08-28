Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 2:02

*** Штаты не заинтересованы в развитии равноправного межпарламентского диалога, подчеркнули в российской дипмиссии

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Вашингтон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - В Посольстве РФ в Вашингтоне прокомментировали слова сенатора-демократа от штата Коннектикута Криса Мерфи, который заявил об отказе в визе для въезда в Россию, указав на нежелание принимать российских парламентариев в Капитолии.

"Все, что мы ранее сказали о заявлении сенатора Рона Джонса может быть полностью применено к словам сенатора Криса Мерфи. Если бы американские законодатели выступали за развитие равноправного межпарламентского диалога с Россией, они бы уже давно приняли своих российских коллег на Капитолийском холме", - отмечается в сообщении в твиттере российской дипмиссии в США.

Ранее сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что получили отказ в визе на въезд в Россию. Оба сенатора являются членами комитета Сената США по иностранным делам.

"К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы", - говорится в заявлении, распространенном во вторник на сайте Мерфи.

В своем заявлении он отметил, что хоть и критиковал Россию, но считает важным "поддерживать диалог, особенно в моменты напряженности".

В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Джонсон не обращался в диппредставительство для получения въездной визы.

"Сенатор не обращался за визой в наше посольство и не сообщал о своих планах посетить Россию", - следовало из заявления, опубликованного в твиттере посольства России в США.

В нем также отмечалось, что дипломаты уже давно призывают США "снять с законодателей любые ограничения на поездки в качестве первого шага к отмене "черных списков".

"Беспочвенные обвинения сенатора Рона Джонсона против России не оставили никаких сомнений - он готов не к диалогу, а к конфронтации. В своей обычной русофобской манере он переиначивает российскую внешнюю политику и позволяет себе грубые высказывания. Основываясь на этом, вряд ли, можно всерьез воспринять его заявления о так называемых намерениях восстановить прямой диалог с российскими парламентариями", - прокомментировало российское посольство заявление Джонсона.

Ни Мерфи, ни Джонсон не указывают в своих заявлениях, когда должна была состояться их поездка в Россию. Американские СМИ сообщали, что визит был запланирован на сентябрь 2019 года.

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