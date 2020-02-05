Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 20:34

Вашингтон. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Сенатор-республиканец Митт Ромни в среду заявил, что на голосовании по импичменту президента США Дональда Трампа намерен поддержать первый пункт обвинения - злоупотребление властью, сообщил телеканал MSNBC.

"Президент виновен в чудовищном злоупотреблении общественным доверием", - сказал сенатор.

В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что, по-видимому, Ромни будет единственным сенатором-республиканцем, кто выступит за лишение Трампа президентской власти.

На среду в Сенате запланировано финальное голосование по статьям импичмента. Оно пройдет в 16:00 по местному времени (00:00 мск).

Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Поскольку большинство в Сенате США в настоящее время принадлежит республиканцам, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована. Таким образом сенаторы поставят точку в этом деле.

Демократы в Палате представителей Конгресса инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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