Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 5:09

Вашингтон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Сенатор-республиканец Рэнд Пол в понедельник потребовал от СМИ напечатать имя анонимного осведомителя, сообщившего о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

"Теперь мы знаем и имя разоблачителя. Разоблачитель должен выступить в качестве важного свидетеля, потому что он работал на Джо Байдена в то же время, когда Хантер Байден получал деньги от коррумпированных олигархов", - сказал Пол на предвыборном митинге Трампа в Лексингтоне (штат Кентукки).

"Я говорю сегодня вечером СМИ: "Делайте свою работу и печатайте его имя", - добавил он.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Причиной стали публикации СМИ, в которых со ссылками на информатора говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь начала расследования в отношении деятельности на Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

1вз тг

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