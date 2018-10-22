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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 14:52 22.10.2018 - 14:52

Вашингтон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Сенатор-республиканец Марко Рубио назвал убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи неуважением к президенту США Дональду Трампу и другим политикам, радеющим за связи Вашингтона и Эр-Рияда, пишет в понедельник газета "Хилл".

"Убийство Хашкаджи безнравственно. Но это также невежливо по отношению к Трампу и тем из нас, кто поддерживал стратегический альянс с саудовцами. Они не только убили этого человека, они еще поставили Трампа и его союзников в Конгрессе в ужасное положение и сделали подарок Ирану", - написал М.Рубио в Twitter.

М.Рубио также считает, что США рискуют потерять доверие в том, что касается вопросов правозащиты, если оставит убийство журналиста без значимых последствий.

После появления новостей об исчезновении Дж.Хашкаджи после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле руководство королевства отрицало, что располагает какой-либо информацией о его местоположении. Однако затем в Эр-Рияде заявили, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства.

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