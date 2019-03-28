Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 19:48

Вашингтон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Сенатор-республиканец Рэнд Пол в четверг заблокировал проект резолюции, призывающий Минюст США опубликовать доклад Роберта Мюллера по "российскому делу", пишет газета The Hill.

Резолюция была подготовлена сенатором-демократом Эми Клобучар. Она призывала опубликовать доклад, мотивируя это чрезвычайным интересом общественности.

В свою очередь Р.Пол предложил ей внести поправки в текст резолюции. По его мнению, вместе с докладом необходимо также обнародовать и контакты и показания официальных лиц времен администрации экс-президента Барака Обамы, включая его самого, экс-директора ФБР Джеймс Коми, экс-директора ЦРУ Джона Бреннана.

"Нам нужно знать, имели ли место должностные преступления, злоупотребление властью", - сказал он.

Э.Клобучар отказалась вносить поправки в резолюцию.

В соответствии с правилами Сената США любой сенатор может попытаться провести голосование по законопроекту, резолюции или кандидатуре. Но, в свою очередь, в ряде случаев любой другой сенатор может заблокировать эту просьбу. Именно этим и воспользовался Р.Пол.

23 марта стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору У. Барру.

В свою очередь У.Барр 24 марта передал на рассмотрение Конгресса письмо по поводу расследования, но в нем говорится лишь об основных выводах Р.Мюллера. Теперь генпрокурору предстоит решить, как быть с самим докладом Р.Мюллера: можно опубликовать либо полную, либо отредактированную версию. Кроме того, У.Барр должен определить, выкладывать ли доклад в открытый доступ или же передать его только в Конгресс.

Согласно документу, спецпрокурор не нашел убедительных доказательств того, что Дональд Трамп или его команда сговорились с российским правительством, чтобы повлиять на выборы 2016 года. В письме также говорится, что Р.Мюллер не смог сделать вывод о том, препятствовал ли Д.Трамп правосудию.

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