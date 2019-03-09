Этот контент был опубликован 9 марта 2019 г. 2:20

Вашингтон. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Американский сенатор-республиканец Марко Рубио предупредил о серьезнейших последствиях отключения электроснабжения в Венесуэле для экономики этой страны.

Он написал в Twitter, что продолжающийся уже более суток "блэкаут" в Венесуэле "нанесёт катастрофический урон экономике в долгосрочной перспективе".

"В одно мгновение все мощности страны по производству алюминия были уничтожены последствиями остановки электроснабжения", - добавил М.Рубио.

Считается, что именно он в сенате "курирует" венесуэльское досье и попытки США добиться там смены власти.

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