Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 3:00

Вашингтон. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Сенатор США Чак Шумер хочет, чтобы Boeing был удален из комитета по нормотворчеству Федерального агентства гражданской авиации (FAA), сообщает Associated Press.

Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер заявил в воскресенье, что Boeing должен быть отстранен от участия в комитете по нормотворчеству Федерального агентства гражданской авиации, который выносит рекомендации по правилам авиационной отрасли. Он также хотел бы, чтобы членский состав и деятельность комитета были преданы гласности, и предложил комитету провести дальнейшие реформы.

Конгресс США внимательно изучает отношения между Boeing и FAA после двух недавних крушений самолетов Boeing-737 MAX .

В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

В результате многие страны мира запретили пролеты самолетов этого типа в своем воздушном пространстве, авиакомпании отказались от их использования, аннулировали ранее сделанные заказы на их приобретение.

Федеральное агентство гражданской авиации заявило, что не получало запрос сенатора и предоставит ответ, когда это произойдет.

Получить комментарий представителя Boeing агентству также не удалось.

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