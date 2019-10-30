Вашингтон. 30 октября. ИНТРЕФАКС - Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз на слушаниях в Сенате, посвященных кандидатуре в послы США в РФ - первому замгоссекретарю Джону Салливану, в шутку заметил, что карьера Салливана завела его в итоге в Сибирь.
"Я не знаю, что вы такого натворили в госдепе, что вас теперь ссылают в Сибирь" - сказал Салливану Круз на слушаниях в сенатском комитете США по иностранным делам.
Эта реплика вызвала смех и на некоторое время разрядила официальную обстановку слушаний.
Ранее в октябре стало известно, что президент США Дональд Трамп объявил о решении предложить кандидатуру первого заместителя госсекретаря Салливана на пост посла в РФ.
В США функцию утверждения на пост посла выполняет сенат. Если его кандидатуру одобрят, то он сменит в Москве Джона Хантсмана.
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