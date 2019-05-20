Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 3:34

Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Сенатор США Марк Уорнер заявил в воскресенье, что организовал встречи сотрудников разведки США с представителями деловых и академических кругов страны, чтобы призвать их к осторожности в отношениях с Китаем.

"Я созвал встречи между разведывательным сообществом и внешними заинтересованными сторонами в бизнесе и научных кругах, чтобы предоставить им полную картину угрозы", - заявил Уорнер.

Он отметил, что встречи были направлены на повышение осведомленности о тактике, используемой Китаем против США.

В серии секретных брифингов с американскими компаниями главы разведслужб страны предупредили о потенциальных рисках ведения бизнеса с Китаем, сообщил Financial Times ранее в воскресенье.

По данным издания, директор Национальной разведки США Дэн Коутс вместе с сотрудниками ФБР провел встречи с представителями образовательных учреждений, венчурных компаний и технологических фирм.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал исполнительный указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.

Министерство торговли США сообщило, что намерено внести китайскую компанию Huawei в чёрный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США".

Китай негативно отреагировал на эту новость и заявил, что предпримет шаги для защиты своих компаний.

"Имея множество инструментов и достаточную возможность для маневра в макроэкономической политике, Китай уверен в своей способности справиться с любыми трудностями и вызовами", - процитировало "Синьхуа" представителя Минфина.

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