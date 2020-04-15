Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 15:28

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший претендент в кандидаты на пост президента США сенатор Элизабет Уоррен официально поддержала кандидатуру бывшего вице-президента Джо Байдена в президенты, цитирует в среду издание The Hill послание Уоррен.

"Джо Байден провел почти всю жизнь на государственной службе. Он знает, что добросовестное, компетентное и искреннее управление правительством спасет жизни и источники средств к существованию", - написала в обращении Уоррен.

"Мы не можем позволить Дональду Трампу продолжать подвергать опасности жизни и средства к существованию каждого", - добавила экс-кандидат в президенты.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен в начале марта объявила о выходе из гонки за выдвижение в кандидаты на пост президента США.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.

1ви ар

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