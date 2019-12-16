Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 2:02

Вашингтон. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидер американского сенатского меньшинства Чарльз Шумер в своем письме лидеру большинства Митчу Макконнеллу призвал вызвать на слушания в рамках процедуры импичмента президенту США Дональда Трампа бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона и исполняющего обязанности главы администрации Белого дома Мика Малвейни, пишет The Hill.

"Я предлагаю в соответствии с нашими правилами, чтобы главный судья от имени Сената выдал повестки для дачи показаний следующим свидетелям с непосредственным знанием административных решений, касающихся задержки средств на помощь в обеспечении безопасности правительству Украины и просьбы о проведении определенных расследований (...): Роберту Блэру, старшему советнику исполняющего обязанности главы администрации Белого дома Мика Малвейни, исполняющему обязанности главы администрации Белого дома Мику Малвейни, Джону Болтону, бывшему советнику президента США по национальной безопасности и Майклу Даффи, заместитель директора по национальной безопасности Административно-бюджетного управления (OMB)", - говорится в письме.

Шумер также считает необходимым запросить документы из Белого дома, госдепартамента и Административно-бюджетного управления относительно задержки военной помощи Украине.

"Я также предлагаю, чтобы Сенат выдал повестки для ограниченного набора документов, которые, по нашему мнению, прольют дополнительный свет на принятие администрацией решения относительно задержки финансирования помощи в области безопасности Украине и ее просьбы о проведении определенных расследований, которые будут объявлены правительством Украины",- написал лидер сенатского меньшинства.

"Сенатские демократы твердо верят, и я думаю, что сенатские республиканцы согласны с тем, что этот судебный процесс будет справедливым, будет учитывать все соответствующие факты и осуществлять "исключительное право Сената по импичменту" в соответствии с Конституцией с достоинством и честностью", - добавил он.

В пятницу юридический комитет палаты представителей конгресса США утвердил два пункта обвинений в отношении Трампа.

Первое из них охарактеризовали как злоупотребление властью.

Вторая группа нарушений касается препятствования расследованию Палаты представителей.

Конгрессмены-демократы отмечали, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также передачу конгрессменам необходимых документов.

Теперь эти пункты обвинения будут вынесены на голосование полного состава палаты представителей. Так конгрессмены определят, следует ли объявлять импичмент Трампу.

Ожидается, что это голосование пройдет в среду или четверг.

В случае, если конгрессмены поддержат обвинения в отношении Трампа, то сенаторы рассмотрят вопрос об отстранении его от власти в январе.

Между тем, в сенате большинство мест удерживают соратники Трампа по Республиканской партии.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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