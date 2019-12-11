Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 0:44

Вашингтон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Комитет по международным делам Сената США утвердил спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана на пост заместителя главы Госдепартамента США, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что теперь кандидатура Бигана направлена на утверждение всего Сената.

В случае подтверждения он продолжит свою работу в качестве представителя по КНДР, но при этом будет совмещать ее с должностью заместителя госсекретаря США.

Биган занимает пост специального представителя по КНДР с августа 2018 года.

Сообщается, что в эти выходные он планирует посетить Южную Корею , чтобы найти пути выхода из тупика, в который зашли переговоры по денуклеаризации полуострова, перед тем, как наступит конец года - крайний срок, отведенный Пхеньяном Вашингтону на решение проблемы .

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