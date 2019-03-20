Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 19:57

Рим. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Сенат Италии проголосовал против привлечения министра внутренних дел страны Маттео Сальвини к уголовной ответственности за запрет принимать беженцев, прибывших по Средиземному морю на судне Diciotti, передают в среду итальянские СМИ.

По данным изданий, М.Сальвини поддержали 232 из 320 членов сената Италии.

Таким образом, сенат выступил за принятое ранее решение комиссии по вопросам депутатской неприкосновенности.

В середине февраля комиссия высказалась против привлечения главы МВД страны М.Сальвини к судебному разбирательству из-за инцидента с судном Diciotti.

Голосование в комиссии, а затем и в сенате было проведено в связи с соответствующим ходатайством прокуратуры Катании (города в итальянском регионе Сицилия). В прокуратуре заявляли, что М.Сальвини может быть привлечен к уголовной ответственности за то, что не дал иммигрантам свободно сойти на берег с судна Diciotti.

В 2018 году судно Diciotti с 177 иммигрантами на борту направилось в сторону Сицилии после того, как мальтийские власти отказались принять его. Однако глава МВД Италии М.Сальвини разрешил сойти на берег только несовершеннолетним иммигрантам. Все остальные нелегалы в течение нескольких дней оставались на борту Diciotti и объявили голодовку.

В итоге все иммигранты с судна Diciotti сошли на берег Италии, однако М.Сальвини подвергся серьезной критике за такую жесткую позицию в отношении иммигрантов.

1тэ ар

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