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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 8:17 19.06.2018 - 08:17

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Сенат США в понедельник проголосовал за восстановление санкций против ZTE Corp., тем самым отказавшись от соглашения о спасении китайской телекоммуникационной компании, которое заключил президент Дональд Трамп, пишет The Wall Street Journal.

Решение о возобновлении запрета на продажу ZTE продукции американских производителей электроники и компонентов является частью большого законопроекта об обороне, текст которого теперь предстоит согласовать с Палатой представителей - ее члены одобрили документ еще в мае, без дополнения о китайской компании.

"За" этот законопроект высказались 85 сенаторов, "против" - лишь 10.

Как ожидается, Д.Трамп попытается убедить согласительную комиссию обеих палат в необходимости смягчить позицию по ZTE. На вечер вторника запланирована встреча президента с представителями республиканской фракции Палаты представителей. Также Д.Трамп может использовать президентское право вето.

Министерство торговли США утверждает, что ZTE неоднократно нарушала американские санкции. Кроме того, ее телекоммуникационное оборудование якобы может использоваться для слежки за гражданами и компаниями США.

Стоимость ценных бумаг ZTE рухнула во вторник на 25,1% в Гонконге, а в Шэньчжэне - на максимально допустимые 10%. С 13 июня, когда возобновились торги акциями ZTE, ее капитализация упала на 62%.

ZTE поставляет телекоммуникационные системы, мобильные устройства и корпоративные технологические решения для компаний, потребителей и операторов связи. Китайская компания занимает пятое место по объему выручки среди мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Она также выпускает полный спектр мобильных устройств, включая телефоны, планшеты, мобильные широкополосные модемы и хот-споты, а также терминалы для интеграции семейных компьютеров. Ее продукция реализуется более чем в 160 странах, партнерами компании являются свыше 500 операторов связи.

До приостановки торгов акциями в апреле капитализация ZTE оценивалась в $20 млрд. Китайская компания потеряла более $2 млрд выручки с момента введения США запрета на покупку ею продукции американских компаний.

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