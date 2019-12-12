Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 19:22

Вашингтон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Сенат США в четверг единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года.

"Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время", - заявил сенатор-республиканец Тед Круз после принятия резолюции.

Ранее сенатор-демократ Боб Менендес неоднократно представлял резолюцию о геноциде армян, однако ее постоянно блокировали.

В частности, сенатор от республиканской партии Линдси Грэм заявил, что блокировал голосование по резолюции о геноциде армян в сенате по просьбе Белого дома.

В ноябре резолюцию заблокировал другой сенатор-республиканец - Дэвидом Пердью.

"Сенатор Пердью возражал из-за опасений, что принятие резолюции поставит под угрозу деликатные переговоры, проходящие в регионе с Турцией и другими союзниками", - сказал представитель Пердью.

В конце октября члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают геноцид армян в Османской империи.

За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11. Документ был внесён на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом.

1ви ар

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