Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 19:44

Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Сенат США во вторник одобрил меры, которые позволяют вводить дополнительные ограничительные меры за оказание поддержки властям Сирии.

В пакет документов, вошедших в одобренный во вторник оборонный бюджет, входит закон о защите гражданского населения Сирии, названный "Цезарь". Он предполагает санкции в отношении тех, кто поддерживает военные действия президента Сирии Башара Асада, в частности, речь идет о России и Иране. Кроме того, закон дает госсекретарю США полномочия для того, чтобы оказывать поддержку судебному преследованию тех, кто совершил военные преступления в Сирии.

В комитете сената по делам вооруженных сил пояснили, что документ предусматривает "введение санкций против тех, кто оказывает поддержку попыткам режима Асада одержать военную победу в сирийской гражданской войне".

Агентство Associated Press отмечает, что эти меры позволят вводить ограничительные меры против иностранных компаний, если выяснится, что они оказывают поддержку операциям сирийской армии.

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