Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 20:01

*** Документ предусматривает выделение $300 млн на военную помощь Украине

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Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Сенат Соединенных Штатов одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток 2", передают во вторник американские СМИ.

Законопроект поддержали 86 сенаторов, против высказались восемь.

"Мы наконец-то отправим этот жизненно необходимый законопроект на стол к президенту", - сказал перед голосованием в Сенате США лидер большинства, республиканец Митч Макконнелл.

Ранее проект оборонного бюджета на 2020 год под названием NDAA в сумме $738 млрд был согласован комитетами по вооруженным силам Палаты представителей и Сената американского Конгресса.

Положение о санкциях в National Defense Authorization Act (NDAA) сформулировано на основе законопроекта, представленного ранее в 2019 году сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. Авторы законопроекта под названием "Закон о защите энергетической безопасности Европы" утверждают, что он предполагает "сокрушительные, целенаправленные санкции в отношении тех, кто принимает участие в установке российского "Северного потока 2".

Как сообщалось, санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Также в законопроект включены положения о санкциях, которые связаны с газопроводом "Турецкий поток".

В проект бюджета заложена помощь Украине на нужды обеспечения безопасности в размере $300 млн. Эта статья включает в себя поставки Киеву летальных вооружений. Рассматриваются возможности представления украинским вооруженным силам крылатых ракет и противокорабельных ракет наземного базирования.

Законопроект запрещает сотрудничество между вооруженными силами России и США.

В целом базовый бюджет Пентагона США составляет $635 млрд, плюс на финансирование "чрезвычайных зарубежных операций" планируется выделить $71,5 млрд, еще $5,3 млрд - на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Ранее в декабре законопроект о бюджете поддержала Палата представителей США.

Теперь президент Дональд Трамп должен подписать этот документ, чтобы он вступил в силу. Трамп уже заявлял, что намеревается это сделать.

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