Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 19:59

*** Трамп пообещал наложить на нее вето

Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Сенат США поддержал резолюцию, которая предлагает завершить режим ЧП на границе с Мексикой, который ввел президент США Дональд Трамп, чтобы получить $8 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

"За" проголосовали 59 сенаторов, а 41 - "против".

"Эта совместная резолюция завершает режим ЧП, связанный с границей США и Мексики, объявленный президентом 15 февраля 2019 года", - говорится в описании к резолюции, размещенной на сайте Конгресса США.

Резолюцию 26 февраля одобрила палата представителей США.

Ранее в четверг президент США заявил, что готов наложить вето на эту инициативу, так как считает свое решение о введении режима ЧП совершенно законным.

В феврале 2019 года Д.Трамп объявил о режиме чрезвычайного положения, чтобы выделить $8 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Президент принял такое решение из-за того, что Конгресс не согласился выделить на эти цели запрошенные им $5,7 млрд. В одобренном Конгрессом законопроекте на стену отводится $1,375 млрд. Указ Д.Трампа уже оспаривают в суде целый ряд штатов и неправительственных организаций.

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