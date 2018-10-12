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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 9:08 12.10.2018 - 09:08

Вашингтон. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Американские сенаторы завершили свою работу за несколько недель до начала выборов в конгресс США, пишет газета "Хилл".

Теперь те американские сенаторы, которые намерены добиваться переизбрания, займутся предвыборной кампанией непосредственно в своих штатах.

Изначально планировалось, что свою работу сенаторы продолжат вплоть до 26 октября, поскольку им предстояло проголосовать по 30 кандидатурам, предложенным президентом США Дональдом Трампом, в том числе на различные должности в судебные органы. Однако накануне они утвердили всех кандидатов, завершив, таким образом, свою работу на две недели раньше.

Следующее голосование в сенате намечено лишь на 13 ноября, на нем будет рассматриваться законопроект, касающийся полномочий Береговой охраны США.

Издание напоминает, что нижняя палата конгресса США - палата представителей - завершила свою работу еще в конце сентября.

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, в ходе которых будут переизбраны все члены палаты представителей конгресса США, значительная часть сенаторов, а также губернаторов.

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