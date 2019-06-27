Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 1:23

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Сенат США принял проект оборонного бюджета в $750 млрд на 2020-й финансовый год.

86 сенаторов поддержали законопроект, 8 высказались против.

Законопроект предусматривает общие расходы на оборону в размере $750 млрд, базовый бюджет в размере $642,5 миллиарда для Пентагона и $23,3 миллиарда для программ национальной безопасности Министерства энергетики. Также предусмотрено выделение $75,9 млрд в зарубежный фонд чрезвычайных ситуаций.

Согласно документу, также сохраняются ограничения на военное сотрудничество между Россией и США "пока не будут соблюдены определенные условия".

Также запрещается выделение бюджетных средств на "осуществление любых видов деятельности, признающих суверенитет России над Крымом".

Кроме того, в законопроекте предлагается обязать министра обороны, госсекретаря и главу Национальной разведки США предоставить Конгрессу доклад о ядерном потенциале Китая и России, а также провести сравнительную оценку возможностей американского вооружения с вооружением России и Китая.

Документ предусматривает и военную поддержку Украины на $300 млн, что на $50 млн больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в нем содержится запрет на передачу Турции истребителей F-35, если Анкара закупит ЗРК С-400.

Несмотря на то, что законопроект уже принят Сенатом, Верхняя палата собирается провести отдельное голосование в пятницу утром по поправке, предложенной сенаторами Тимом Кейном и Томом Удаллом, которая запретит президенту США использовать финансирование для проведения военных действий против Ирана без одобрения Конгресса.

Отмечается, что если поправка пройдет, она будет добавлена к законопроекту задним числом.

Законопроект об оборонном бюджете теперь должен быть согласован с Палатой представителей, которая планирует принять свою версию документа в июле. В частности нижняя палата планирует выделить на оборонные нужды $ 733 млрд.

1вз гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!