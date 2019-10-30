Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 10:15

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Члены комитета по иностранным делам Сената США в среду приступят к слушаниям по кандидатуре замгоссекретаря Джона Салливана на пост американского посла в России.

Согласно расписанию верхней палаты Конгресса США, рассмотрение этого вопроса сенаторы начнут в 10:00 по местному времени (17:00 мск). Ожидается, что слушания пройдут в открытом режиме.

Американские СМИ полагают, что вопросы конгрессменов Салливану будут, главным образом, касаться не столько России, сколько американской политики в отношении Украины. Ожидается, что сенаторы, в частности, спросят его о роли личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в этом деле, а также о решении Трампа досрочно отозвать с должности посла США на Украине Мэри Йованович.

Превалирование "украинской" тематики объясняется тем, что в настоящее время палата представителей США расследует вопрос о том, можно ли объявить Трампу импичмент в связи с "украинским делом". Конгрессмены-демократы полагают, что президент злоупотребил своими полномочиями, добиваясь от Киева проведения расследования в отношении своего политического соперника - бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что целый ряд бывших членов администрации Трампа выразили поддержку кандидатуре Салливана на пост посла США в России.

Письмо, направленное председателю комитета Сената по иностранным делам Джиму Ришу и сенатору Бобу Менендесу, подписали бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший министр обороны Джеймс Мэттис, бывший советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер, бывшая пресс-секретарь госдепа Хизер Нойерт и другие.

"Мы уверены, что Джон передаст жесткие послания, чтобы привлечь Россию к ответу, в то же время осторожно, но эффективно использует любые возможности для конструктивного сотрудничества", - говорится в письме.

Ранее в октябре стало известно, что президент США Дональд Трамп объявил о решении предложить кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на пост посла в РФ.

В США функцию утверждения на пост посла выполняет сенат. Если его кандидатуру одобрят, то он сменит в Москве Джона Хантсмана.

Салливан - второй по значимости руководитель госдепа. Выше него - только госсекретарь США Майк Помпео. Салливан начал работать на посту первого замгоссекретаря США 24 мая 2017 года.

До вступления в эту должность он был партнером мировой юридической фирмы Mayer Brown в Вашингтоне. С 2010 по 2016 год он был председателем специального правительственного комитета по налаживанию экономического сотрудничества между США с Ираком.

Салливан поработал и в двух предыдущих администрациях на ключевых должностях в министерствах юстиции, обороны и торговли. В 1992 году он стал заместителем главного юрисконсульта избирательной кампании президента Джорджа Буша-старшего, в 2004 году министр обороны Дональд Рамсфелд назначил Салливана заместителем главного юрисконсульта министерства обороны США, с 2005 года по 2008 год он стал главным юрисконсультом министерства торговли, а с 2007 года по 2009 год был заместителем министра торговли США.

Салливан - уроженец Бостона (штат Массачусетс). Он получил степень бакалавра в университете Брауна в городе Провиденс и степень доктора права в Школе Колумбийского университета.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!